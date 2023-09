Buonamici e Signorini, il video fa esplodere la polemica: un caso a Mediaset

10 settembre 2023 a

a

a

Il Grande Fratello non ha fatto in tempo a iniziare che già piovono critiche. Tutta colpa dello spot in vista dell'esordio previsto per lunedì 11 settembre su Canale 5. Qui vengono elencate le novità: il mix partecipanti vip e nip, la presenza come opinionista del mezzobusto del TG5, Cesara Buonamici e la sostituzione di Giulia Salemi con Rebecca Staffelli, la figlia dell'inviato di Striscia la Notizia. Insomma, l'unica certezza è Alfonso Signorini alla conduzione.

Nello spot Signorini e la Buonamici accolgono i telespettatori in quello che sarà il nuovo studio dove verranno registrate le puntate del reality: "Tutto è pronto nello studio del Grande Fratello. Adesso state vedendo le primissime immagini della nuova Casa che presto si riempirà di tante storie e nuove emozioni. Ma soprattutto ho qui con me la mia meravigliosa compagna di viaggio, Cesara Buonamici. Noi siamo pronti, ci siamo, tra poco conoscerete i nostri concorrenti. Mancate voi, che siete davvero l’ingrediente principale", dice il conduttore.

Pier Silvio Berlusconi stravolge il Gf: "terremoto" a Mediaset, scelta radicale prima del via

Eppure, come si può notare anche dal promo, la scenografia non verrà rinnovata moltissimo. Lo hanno notato i telespettatori che non si sono risparmiati. E neppure con Signorini e la Buonamici che, a detta di molti telespettatori, sembravano un po’ "mosci". "Sembra il promo di un talk show di seconda rete…brutto e insipido e mi sa che questo sarà anche il sapore dell’edizione", si legge tra le critiche. E ancora: "In tutto ciò guardavo solo l’arredamento della casa. Per il resto noia". Finita qui? Niente affatto: "Il promo è insignificante proprio come si prospetta questa stagione!". Non resta dunque che aspettare.