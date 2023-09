Todaro sconvolge la Toffanin: "Due tumori", cos'è successo durante Amici

11 settembre 2023 a

a

a

Il dramma di Raimondo Todaro nascosto a tutti, soprattutto ai fan di Amici di Maria De Filippi che lo seguivano, lo applaudivano e magari polemizzavano con lui sui social seguendo il talent di Canale 5. Non potevano immaginare che l'ex ballerino di Ballando con le stelle, a registrazioni e dirette in corso, stava combattendo con un tumore, per ben due volte nel giro di pochi mesi. La rivelazione arriva dallo stesso Todaro, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, sempre su Canale 5.



Nel 2020, spiega, supera un problema di appendicite ma le difficoltà impreviste nell'operazione svelano che c'è qualcosa che non va. I controlli confermano le peggiori paure: "Mi arriva una telefonata, stavo entrando in sala con Cuccarini e Celentano. Mi dicono che ci sono due tumori maligni e di dovermi operare subito. Così durante la prima edizione ho fatto due interventi a distanza di pochi mesi". La Toffanin non nasconde il suo sgomento: nemmeno lei, che pure frequenta gli stessi corridoi di Mediaset, si era accorta di nulla.

"Perché le nozze dopo la sua morte": parla la figlia di Mihajlovic, Toffanin in lacrime

"Fisicamente ero a pezzi ha poi ricordato parlando di quel periodo -. Te la fai sotto, paura è poco. Soprattutto il pensiero mio era Jasmine", riferendosi alla figlia avuta da Francesca Tocca. Il discorso è ovviamente caduto anche sulle voci di crisi sentimentale con la moglie, con una mezza conferma e una mezza smentita: "Va tutto bene con Francesca. Siamo birichini, ci amiamo tanto però come tutte le coppie ci sono anche dei bassi". Le ultime indiscrezioni, suggerisce Todaro, sarebbero nate da un litigio in pubblico in un ristorante, "ma litigano tutte le coppie del mondo".