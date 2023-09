Gf, Fiordaliso lascia senza parole: "Non sono mai stata adolescente"

20 settembre 2023 a

"Questo è l’unico momento della mia vita che mi voglio godere, non sono mai stata adolescente e qui mi diverto": Fiordaliso lo ha detto ieri sera - lunedì 18 settembre - durante la diretta del Grande Fratello. La cantante, infatti, è una delle protagoniste di questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini. "A 15 anni sono diventata mamma, non ho mai avuto amiche con cui divertirmi e parlare del ragazzo che mi piace. Sono diventata subito grande", ha spiegato ancora l'artista, facendo commuovere tutti.

La commozione, poi, è aumentata quando Fiordaliso ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita, la perdita della mamma e del papà: "Mia mamma è stata una delle prime vittime di Covid, è stata la cosa più crudele che mi potesse capitare. Volevamo accompagnarla nel suo ultimo viaggio e non mi è stato possibile, come molti italiani. Prima che mia madre morisse un'infermiera ci ha fatto una telefonata, non la vedevo da 15 giorni, è riuscita a dirmi che stava morendo", ha raccontato la cantante.

"Senza mamma sono un po' persa - ha continuato, commossa, Fiordaliso - ma ho una sorella che mi aiuta come i miei figli. Grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre. Lui ha fatto una morte bella, si può dire? È stato accudito, si è sentito amato, l'ultimo mese è stato il mio bambino, è morto tra le braccia di mia sorella in casa, come voleva lui, e questa cosa mi solleva un po'". Signorini l'ha ascoltata visibilmente commosso e infine l'ha ringraziata. L'artista, poi, è stata abbracciata da tutti al suo rientro in casa.