Gemma Galgani, il test di gravidanza: choc nello studio di Uomini e Donne

27 settembre 2023

Tina Cipollari punzecchia Gemma Galgani a Uomini e donne: nella puntata del dating show andata in onda questo pomeriggio su Canale 5, l'opinionista ha portato con sé un test di gravidanza per la dama torinese. La gag è partita dopo che Gemma ha raccontato di aver trascorso il weekend in compagnia del cavaliere Maurizio. Tra i due, però, non sarebbe successo nulla. "Soldi buttati, due serate inutili", ha detto allora Tina, che aveva comprato i biglietti per i due.

Secondo Cipollari, comunque, qualcosa di misterioso sarebbe successo tra Gemma e Maurizio. Di qui la decisione di far fare il test di gravidanza a Gemma, portandola nel backstage. Dopo esser rimasta per un po' in bagno insieme alla Galgani, è arrivata la notizia: Gemma è incinta. Ovviamente si trattava di una gag, che ha fatto sorridere sia il pubblico che la De Filippi.

In un secondo momento la conduttrice ha fatto entrare in studio Filippo, 68 anni, interessato a conoscer Gemma. Lei, però, ha detto di volersi concentrare solo su Maurizio al momento. A quel punto la De Filippi ha chiesto all'uomo se volesse rimanere in studio a guardare la puntata. Il 68enne ha preso posto tra i cavalieri del Trono Over. Ma non è chiaro se inizierà effettivamente il percorso all'interno del programma.