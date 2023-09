Uomini e Donne, amnesia in studio: Maria De Filippi costretta a intervenire

28 settembre 2023 a

Piccola amnesia per Barbara De Santi a Uomini e Donne. La dama del programma di Canale 5 siede al centro dello studio di fronte ad Alessio. Al suo fianco c’è anche Claudia. Il cavaliere inizia a raccontare come sta proseguendo con la De Santi la conoscenza. Ed è in questa occasione che tira in mezzo dei baci. Peccato però che Barbara neghi per poi ritornare sui suoi passi successivamente.

"Barbara, questo è un problema", interviene Maria De Filippi prima che si scateni il putiferio. E infatti anche Claudia finisce per essere accusata, in quanto sta mandando avanti contemporaneamente tre conoscenze e in più ha baciato in modo passionale Alessio. "Il programma lo prevede", si giustifica con Roberta Di Padua che perde la pazienza: "Il programma non prevede un ca**o! Non ho firmato nessun contratto".

"Vuole continuare? Allora si sieda": Maria De Filippi picchia durissimo

La stessa Maria De Filippi precisa che il programma di Canale 5 non prevede assolutamente che si bacino più persone, ma ogni partecipante è libero di fare ciò che meglio crede. L’unica cosa che vuole sapere la trasmissione è con chi si sta uscendo. Finita qui? Neanche per sogno. "Conoscersi non vuol dire sbaciucchiarsele tutte", afferma amareggiata la De Santi. Insomma, una puntata ad altissima tensione.