Amici, Maria De Filippi e la confessione che spiazza tutti: "Ero disperata"

Momento di confessioni per Maria De Filippi. Accade ad Amici, il talent di Canale 5 al quale partecipa anche la ballerina Gaia. È lei ad aver detto di non accettare il proprio corpo. Così la conduttrice interviene riportando un fatto di sé molto privato. "È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? - esordisce - Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata".

E ancora: "Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Camminavo in punta di piedi. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 centimetri. L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all’anno prima andavo a mare senza il pezzo di sopra… Piano piano ci si accetta".

Lo sfogo della giovane ballerina è arrivata quando Alessandra Celentano, non del tutto convinta dell'alunna, le ha assegnato un compito. L'insegnante di classico ha infatti chiesto che la ballerina si esibisse in una coreografia particolare, per far emergere la sua personalità e la sua femminilità. La maestra ha anche espressamente chiesto che Gaia indossi abiti adatti, mettendo in mostra il suo corpo.