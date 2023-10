Amici, De Filippi asfalta Garrison: "Non dire ca***"

Roberto Tortora 02 ottobre 2023 a

Fate ballare Garrison, fategli coordinare un balletto, ma… non fatelo parlare! Già, perché quando lo fa incappa in gaffes ed errori madornali. Il fatto è questo: durante l’ultima puntata di Amici gli allievi si sono sfidati in gare di ballo e canto, giudicati da tre esterni.

Questi sono Irama per il canto, Garrison e Irma Di Paola per il ballo. Al termine della performance del ballerino Simone, Garrison ha commentato la prova in maniera davvero sconveniente: “Ho un pensiero molto chiaro. Abbiamo due cose in comune, ovvero l’altezza e che sei brutto come me”. Gelo in studio. Subito Maria De Filippi ha prestato soccorso al ballerino con un abbraccio e un bacio sulla guancia ed ha esclamato: “Ma non dire ca***ate! Sarai brutto tu. Lui non è brutto come te. Lui è bello”.

A quel punto Garrison ha provato a metterci una toppa, ma si è rivelata peggio del buco: “Ti dico che ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o bravo?”. Dopodiché, il coreografo ha fatto riferimento anche ad Alessandra Celentano, precipitando ulteriormente: “Guarda la Celentano. Lei è bella? O è brava?”, ha esclamato, davanti ad una Celentano basita, che ha preferito rimanere in silenzio.

Ha chiuso Emanuel Lo con un laconico: “Io mi dissocio”, scaturendo le risate imbarazzate di pubblico e professori. Alla fine, il tutto si è risolto in leggerezza, con il ballerino Simone che ha rassicurato Garrison di non essersi offeso e ha fatto tesoro dei consigli dati dal coreografo. Tutti hanno goduto della presenza di Angelina Mango, che ha presentato il nuovo singolo “Che t’o dico a fà”, con un’esibizione pazzesca con tanto di coreografia.