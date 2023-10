X-Factor, "in bancarotta per colpa degli ebrei": è bufera

03 ottobre 2023 a

Bufera su X-Factor. A sollevare la polemica una concorrente, Anna Castiglia. La ragazza ha portato alle Audition il suo inedito "Ghali". Per Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Morgan la giovane merita quattro sì. Non si può dire lo stesso della comunità ebraica. Il motivo? Si rischia di "avvalorare luoghi comuni di antisemitismo". Il brano è stato definito dall'artista un "inno alle colpe" con cui vuole innescare una riflessione sul fatto che daremmo colpa a qualsiasi cosa pur di non assumerci le nostre responsabilità.

Nel testo si legge "se uccido un uomo è colpa del tg ... se ho capelli grassi è colpa dello smog ... Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei". Da qui l'ira della comunità ebraica. "Ascoltandola si rimane male - ha tuonato all'Adnkronos Vittorio Pavoncello, Presidente della Federazione Italiana Maccabi (Federazione che raccoglie ed organizza le attività sportive e culturali nelle comunità ebraiche) - però poi ascoltando meglio il testo ci siamo resi conto che la cantautrice se la prendeva con tutta una serie di luoghi comuni, mettendoli alla berlina. Il testo contiene anche della genialità, personalmente però, credo che chi la ascolta superficialmente potrebbe pensare che è ancora un pensiero corrente quello che gli ebrei dominano le finanze mondiali. Quella frase estrapolata potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo".

In ogni caso ai giudici è piaciuta eccome. Fedez ha detto di lei: "L'ho trovato molto interessante soprattutto metricamente, secondo me ci sono trapper, rapper che non riescono a tenere quel tipo di velocità che hai mantenuto. Reputo l'ironia il privé dell'intelligenza". Non resta dunque che attendere la prossima esibizione.