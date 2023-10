Reazione a Catena, "non sentitevi male": a un passo dal collasso prima del Tg1

04 ottobre 2023 a

Una cifra da capogiro quella vinta dalle campionesse di Reazione a catena nell'ultima puntata andata in onda su Rai 1. Ancora una volta, quindi, le "Amiche in Onda" sono tornate alla carica, riuscendo a battere gli sfidanti, i "Domani Prof". Presentando questi ultimi, il conduttore del game-show Marco Liorni ha detto di essere rimasto colpito dalla loro squadra. I tre, Annalaura, Luigi e Caterina, hanno scelto il soprannome "Domani Prof" perché sognano di diventare insegnanti un domani. "Ogni tanto vanno nel parco con un libro, si siedono e leggono. Lo fanno tutti insieme. Una cosa che sembra desueta, ma è importante", ha sottolineato il conduttore. I tre vengono dal Sud Italia, ma vivono a Roma e sono dei coinquilini.

Nel corso della puntata entrambe le squadre hanno dato il meglio di sé. Alla fine , però, al momento de L’Intesa Vincente, una è riuscita a imporsi sull'altra. I primi a mettersi alla prova sono state proprio le new entry che, con 55 secondi di tempo a disposizione, sono riuscite a indovinare solo cinque parole. Mentre le "Amiche in Onda" ne hanno portate a casa ben venti.

Dopo aver avuto la meglio a L’Intesa Vincente, le campionesse si sono preparate all'ultima fase del gioco con un montepremi pari a 147mila euro. A causa di alcuni aiuti nella catena finale, però, sono arrivate all’Ultima Parola con ben 18.375 euro in gettoni d’oro. Le parole da collegare erano "Pesante" e "Pioggia". E le "Amiche in onda" hanno provato con "Insistente", che per fortuna poi si è rivelata essere la parola esatta. "Bravissime. Non sentitevi male", ha commentato in modo scherzoso Liorni prima di passare la linea al Tg1.