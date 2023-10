Reazione a catena, "ma che caz***o dite?": catena finale fuori controllo

06 ottobre 2023 a

Il popolo di X (l'ex Twitter) esulta per la mezza sconfitta delle Amiche in onda. Le tre campionesse di Reazione a catena, il quiz del preserale di Rai 1, si confermano tali ma all'ultima parola falliscono e restano così, ancora una volta, a bocca asciutta. E sui social molti telespettatori, un po' sadicamente, le motteggiano per un errore a detta loro marchiano.

Ricapitoliamo: le tre signorine sono considerate da chi commenta le puntate (registrate) durante la messa in onda poco dotate e troppo fortunate, se non addirittura "raccomandate" per qualche misterioso motivo addirittura dagli autori della trasmissione in persona.

Recita la vulgata: i Dai e Dai, amatissimi campioni usciti di scena qualche settimana fa, per non meglio precisati motivi sarebbero stati penalizzati volontariamente con "catene" difficilissime, proprio per impedire loro di "sbancare". Le tre "Amiche", viceversa, godono dell'appoggio della Buona sorte senza particolari meriti, e infatti quando vincono si portano a casa spiccioli.

In questo quadro piuttosto bizzarro, si inserisce la performance di venerdì sera: Mariluna, Donatella e Valeria arrivano all'ultima parola, da collegare a "Vita" e "Libro". In evidente difficoltà, azzardano un "Bibbia" che genera decine di commenti tra l'ironico e l'imbufalito, tutto nel giro di pochi minuti.

C'è chi le inchioda: "Comunque catena ben intuibile e collegamenti logicamente ineccepibili... Impossibile prendersela con gli autori se non vincono". Tesi per così dire a specchio: "Più facili non potevano fargliele ma stasera so' state de coccio!".

La risposta corretta era "Biografia", e giù altri insulti: "Anche perché, bibbia con vita, nun c'entrava un caz***o!". "Quanto rosicano", "Appena gliele fanno un po' più difficili vanno in torta", "Bibbia??? Ma che caz***o dite ahhahaahhaah", "Sempre bello quando perdono". Solo un telespettatore prova a giustificarle: "Stasera ci stavano perfettamente sia biologia che biografia, e ci poteva stare anche bibbia (i versetti sulla vita eterna)".