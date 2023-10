Venier, botta e risposta con Flavia Vento: "Mi è apparsa la Madonna", "Una cosa diversa"

08 ottobre 2023 a

Rivelazioni che spiazzano Mara Venier quelle fatte da Flavia Vento durante la puntata di Domenica In in onda l'8 ottobre. Qui, su Rai 1, la showgirl dice di aver visto la Madonna lo scorso 3 ottobre, intorno alle 7.30 di mattina, al Parco di Roma Golf Club. Un’apparizione in cui la Vergine Maria le avrebbe detto che c’è bisogno di preghiera e che Gesù tornerà a breve sulla terra. "Mi ha detto che Gesù tornerà", spiega mentre Venier tra il serio e il faceto la incalza: "Ti ha detto così, in italiano?".

E Simona Izzo non è da meno: "Ma avevi pranzato, avevi fatto colazione?". "Lei è un messaggio che ha voluto dare a me", replica la Vento prima di scendere nei dettagli: "Il 15 agosto ho fatto un video, sempre dove mi è apparsa la Madonna, un circolo solare mi seguiva". Ecco allora che il filmato viene mandato in onda mentre la Izzo manifesta i suoi dubbi: "Ma guarda che è un riflesso quello".

La Vento però non ci sta: "No, assolutamente no, mi seguiva" e poi il riferimento agli ufo: "Sapete che di recente lo Stato americano ha fatto delle indagini perché sono stati trovati resti alieni?". "Sì, però la Madonna che ti parla… è una cosa diversa", risponde a quel punto la Venier mentre la sua ospite non cambia affatto idea.