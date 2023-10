Domenica In, Mara Venier sconvolta: il drammatico inizio di trasmissione

08 ottobre 2023 a

L'inizio della puntata di Domenica In di oggi, domenica 8 ottobre, è a tratti drammatico. Non poteva essere altrimenti, visti i fatti della vigilia, l'orrore in Israele scatenato dall'attacco di Hamas. Insomma, i toni sono molto pacati, la commozione è palpabile.

Già nel collegamento col Tg1, Mara Venier è apparsa molto turbata. Dunque ha annunciato una trasmissione un poco diversa dal solito, con una finestra aperta proprio su Israele. "È una domenica particolare quella di oggi", ha detto, con dolore, Zia Mara.

E ancora, quando Domenica In è iniziata, la puntata è stata aperta con queste parole: "Tra poco arriveranno qui tanti ospiti, ma la puntata voglio iniziarla con le parole di Papa Francesco: la guerra si fermi". A corredo il filmato dell'Angelus di pochi miuti prima.

"Il Papa a mezzogiorno all’Angelus ha detto: gli attacchi si fermino, per favore, la guerra è sempre una sconfitta", ha aggiunto la conduttrice. "Ora c’è la pubblicità e tra poco ci ritroveremo qui con la nostra consueta Domenica In". Ma la puntata, per ovvie ragioni, è molto diversa da quelle che conosciamo.