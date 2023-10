Uomini e Donne, "un attacco mediatico": chi sfida Maria De Filippi a "casa sua"

11 ottobre 2023 a

a

a

Nuova bufera a Uomini e Donne, dove Elena accusa i presenti nello studio di Canale 5 di averle riservato un forte attacco mediatico. Nel mirino la puntata precedente, quando la dama si è seduta di fronte a Maurizio e a fianco di Gemma Galgani, al centro studio. Qui è stata attaccata per aver chiuso velocemente le sue prime conoscenze. Accuse arrivate da Mauro e sulle quali Maria De Filippi ha ironizzato. Apriti cielo. Elena non ci sta e parla di "attacco mediatico".

"Avevo il parterre femminile contro", spiega lei mentre intervengono Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali smentiscono quanto sostenuto dalla dama. Insomma, per loro non ci sono attacchi mediatici. "Pensi che porti gli occhiali da vista e la collana da vista e sei una persona intellettuale?", tuona Cipollari mentre Sperti le fa eco: "Hai scelto tu di venire qui, cosa mi significa questo?". Ecco allora che a prendere la parola è la conduttrice.

"Minacce e persecuzione" Gianni Sperti choc: la star di Uomini e donne in tribunale, storia atroce

"Penso che l’altra volta sottolineavano il comportamento avuto, non tanto perché hai baciato due signori, ma per il blocco di Maurizio. Non certo perché hai baciato due uomini. Non mi sono resa conto, sennò sarei intervenuta. Mi dispiace - dice la De Filippi -. Poi quando parla Mauro, parla un uomo deluso per una conoscenza finita. Può darsi che dal tuo punto di vista l’hai vissuta diversamente. Io ho detto ‘cavia’ se non ricordo male, quando hai parlato di esperimenti. Ti chiedo scusa. Giuro Elena, non era mia intenzione offenderti".