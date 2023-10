Diletta Leotta, bikini nero e fisico mozzafiato: "Ma come fai?

12 ottobre 2023 a

Sono giorni di relax quelli che sta trascorrendo Diletta Leotta in Sicilia: la conduttrice televisiva e radiofonica si è mostrata nelle sue storie Instagram mentre fa il bagno nelle acque cristalline delle Isole Eolie. Nel video la Leotta, da poco diventata mamma della piccola Aria, indossa un bikini nero: prima nuota e poi risale a bordo di una barca da una scaletta di ferro. A colpire tutti è stato il suo fisico mozzafiato. Già nei giorni scorsi, i suoi fan si sono chiesti come abbia fatto a tornare in forma così presto, a soli due mesi dal parto.

E infatti tra i commenti sotto ai suoi post sui social c'è chi scrive: "Magrissima e senza una smagliatura, ma come fai?". Oppure: "Possibile che questo sia il fisico di chi ha partorito meno di tre mesi fa?". In realtà sono tanti i fattori che possono aver favorito un rapido ritorno in forma, come la genetica o degli allenamenti. In ogni caso, però, per i fan resta un gran mistero. Diletta Leotta ha partorito lo scorso 16 agosto, mettendo al mondo la piccola Aria, nata dall'amore con Loris Karius. Lei intanto, sorridente, si gode questi ultimi giorni di estate e ignora le critiche degli hater.

Qui la storia Instagram di Diletta Leotta

