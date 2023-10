Ornella Muti contro Amadeus: "Perché mi sono sentita persa"

18 ottobre 2023 a

Ornella Muti si è tolta qualche sassolino dalle scarpe in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo di due anni fa. Sebbene l’esperienza sul palco del teatro Ariston non sia stata malvagia, al tempo stesso l’attrice ha qualche critica da muovere nei confronti di Amadeus. “Mi sono sentita persa - ha confessato in un’intervista all’Adnkronos - mi aspettavo di essere un po’ più accompagnata soprattutto quando vedo che l’anno dopo invece per Chiara Ferragni sono state fatte milioni di prove”.

“Io sono arrivata al Festival - ha spiegato la Muti - ho fatto un check, mi hanno detto ‘devi fare così’ e fine. L’ho trovato ingiusto. Sono stata poco seguita poco guidata e poco accompagnata, ma pazienza, è andata bene, sono stata pulita come lo sono sempre e il pubblico lo ha apprezzato. Come mi sono trovata con Amadeus? Non lo so come mi sono trovata, l’ho visto un secondo, penso che lui avrebbe potuto darmi una mano in più, lui era il padrone di casa, io un’ospite. Credo che sia un bravissimo direttore artistico per il resto non lo so, non lo conosco”.

Insomma, alla Muti è rimasta un po’ di amarezza, notando una disparità di trattamento tra lei e la Ferragni, con quest’ultima che è stata trattata da vera star. Cambiando argomento, l’attrice ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale, ribadendo di essere single da tanti anni: “Ho avuto un momento in cui ho pensato che forse c’era qualcuno che mi piaceva in un altro Paese ma sarebbe stata una storia che mi avrebbe portato a star male. Oggi per me è difficile vedermi accanto a un uomo. Dovrei trovare un uomo come me, che la pensa come me. Più si va avanti con gli anni - ha chiosato la Muti - e più si diventa esigenti”.