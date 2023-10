Gf, Fiordaliso: "La Striscia di Gaza...". Scatta la censura, esplode il sospetto

17 ottobre 2023 a

a

a

Uno strano caso al Grande Fratello, il programma di Alfonso Signorini su Canale 5. Censura? Chissà. Ma procediamo con ordine: una frase di Fiordaliso è stata "troncata" dalla regia del reality-show Mediaset. E ovviamente il caso sta facendo discutere e sospettare, soprattutto sui social.

"Tra la Striscia di Gaza e questo...", diceva la cantante, quando però la regia ha troncato, come detto, audio e inquadratura. Mistero su come terminasse la speculazione di Fiordaliso. Ci si interroga sul contenuto: cosa ha detto o cosa potrebbe aver detto? E poi perché la regia ha scelto di spostare l'inquadratura prima che la cantante potesse concludere la sua digressione?

"Come un ne***". Sparata razzista al Gf, ecco chi è a un passo dalla squalifica

Ma non è tutto. Il secondo sospetto sorge per il fatto che, in linea teoria, i concorrenti del Grande Fratello non dovrebbero essere al corrente di quanto accade al di fuori della casa più spiata d'Italia, insomma le notizie non dovrebbero penetrare all'interno, ma in questo caso sembra che ci siano riuscite. Regnano insomma i sospetti.

Inoltre, Fiordaliso era finita al centro di altre polemiche nei giorni scorsi, il tutto per una parola dal sapore un poco razzista. Un'uscita, quella della cantante, per la quale si era addirittura parlato di una possibile squalifica, che poi non è arrivata. Fiordaliso, insomma, continua a far discutere.