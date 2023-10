Uomini e Donne, voci impazzite fuori dallo studio "Come un gioco, sono allibita!"

19 ottobre 2023 a

La conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio a Uomini e donne sta facendo parecchio discutere. Ne ha parlato anche una ex dama del dating show di Canale 5, Antonella Perini. Intervistata dall'account Instagram LolloMagazine, l'ex protagonista del programma ha voluto dire la sua sulla frequentazione più chiacchierata del momento. Secondo diversi telespettatori, Maurizio non sarebbe affatto interessato alla dama torinese. "Maurizio ha preso la situazione come un gioco per farsi un’esperienza e trarne profitto; dubito avesse intenzioni concrete con una signora del calibro di Gemma", ha detto la Perini.

L'ex dama, poi, ha voluto dire la sua anche su un altro cavaliere del Trono Over, Alessio: "Sono allibita! Ho visto una trasformazione esagerata! L’anno scorso era timido e in sordina (e ti dirò che mi aveva incuriosito, se non fosse arrivato Luca avrei anche accettato il suo invito perché non è un brutto ragazzo). Stava probabilmente studiando bene la situazione senza mai esporsi molto; quest’anno, vedendosi traballare la seggiolina, ha cambiato strategia ma non gli riesce fare il ‘Riccardo Guarnieri’ della situazione".

Antonella era uscita dal programma di Maria De Filippi un anno fa con Luca Panont. E i due oggi stanno ancora insieme. Le cose tra loro sembrerebbero andare alla grande. Quando hanno lasciato il programma, invece, hanno dovuto affrontare diverse difficoltà, causate soprattutto dalla distanza. Le incomprensioni, però, sono state superate e la coppia oggi sembra aver trovato il giusto equilibrio.