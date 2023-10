Ballando con le stelle, svolta "sociale" di Milly Carlucci: chi è il primo ospite

Daniele Priori 20 ottobre 2023 a

Ballando con le stelle compie diciott’anni. Un capolavoro «straordinario», «universale» e «unico», secondo direttore e vicedirettore dell’intrattenimento prime time della Rai, Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, quello messo a segno per quasi due decenni da Milly Carlucci e dalla sua squadra di collaboratori storici ma sempre in cerca di novità. Tutto questo alla vigilia della nuova edizione, la diciottesima appunto, del dance show di RaiUno al via domani dall’auditorium del Foro Italico, in prima serata ogni sabato su Rai Uno fino alla vigilia di Natale.

Novità che vedranno in testa l’apertura alle tematiche sociali. «Ballando non può essere un varietà cristallizzato nel tempo che fu. Saremo sempre più sui social. Quest’anno anche su TikTok per coltivare generazioni che dobbiamo andarci a prendere» ha esordito Milly Carlucci. E poi il racconto di storie dal contorno sociale che saranno portate in diretta dal «ballerino per una notte». Il primo approfondimento sarà dedicato all’autismo, grazie alla testimonianza del giovane Andrea Antonello, ragazzo divenuto testimonial del confronto e della convivenza con lo spettro autistico. Andrea, come sempre accompagnato dal papà Franco, si esibirà sulle note di Vent’anni di Massimo Ranieri. Franco Antonello ha sottolineato l’importanza della testimonianza, specie per un male tanto nascosto: «Ogni persona affetta da sindrome di down ce ne sono dodici affette da autismo» ha spiegato.

Saluti e un bacio schioccato da Andrea sulla guancia della conduttrice.

Uno show, dunque, che «pur non essendo un reality» ha precisato Carlucci, «punta sempre di più a far conoscere le personalità dei propri protagonisti, inseguendo il cambiamento ma basandosi sulle certezze maturate nei diciassette anni trascorsi. A partire dalla giuria, confermatissima da ormai otto edizioni, che nonostante le voci e qualche intemperanza estiva, è rimasta intatta a partire da Selvaggia Lucarelli che sarà al proprio posto come il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, la coreografa Carolyn Smith, l’attore Fabio Canino e lo stilista Guillermo Mariotto.

Il cast di quest’anno sembra essere davvero «sorprendente», come ha sottolineato il capo-regista del programma, Luca Alcini. A partire da Lino Banfi, decano tra i concorrenti con i suoi 87 anni, corteggiato sin dalla prima edizione: «Nel film Pappa e Ciccia Milly faceva il ruolo di mio nipote – ha raccontato Banfi – poi si è fissata: “Voglio Lino, voglio Lino”. Tanto che pure mia moglie nella sua immensa bontà mi disse: e faglielo un ballo a “sta disgrazieta...”».

PRIMI FIDANZATI - Altre novità: i primi fidanzati, la conduttrice Simona Ventura in gara assieme (ma non in coppia) col suo compagno, il giornalista e collaboratore di Libero Giovanni Terzi, un po’ geloso dell’apprezzamento alle gambe più belle che, secondo il giurato Mariotto, sono quelle di un altro concorrente, lo storico corrispondente Rai da Londra, Antonio Caprarica che si è schernito dicendo: «Ho lavorato una vita con la testa, ora userò le caviglie». Troppo facile, del resto, fare apprezzamenti sul giovane lungagnone Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi al suo esordio televisivo, di cui la Carlucci ha sottolineato i 192 centimetri di altezza, giovane come Sara Croce, bella di suo come Wanda Nara, anche lei corteggiatissima, che ha deciso di mettersi in gara dopo essere stata ballerina per una notte.

Attesa anche per «la più sana e più bella per eccellenza», Rosanna Lambertucci, il vincitore del Cantante Mascherato, Teo Mammucari al suo ritorno in Rai o ancora Ricky Tognazzi. A Paola Perego, altra ballerina, toccherà dormire qualche ora insieme all’amica Ventura, per rispuntare insieme, dopo poche ore sul secondo canale nella loro Citofonare Rai2 in onda la domenica mattina. La colonna sonora, come sempre dal vivo, è dell’immancabile Paolo Belli. Tutto il resto è danza e qualche polemica, dura ma non seria. Al massimo dovrà intervenire la Carlucci sedicente “torturatrice”. Ma solo per mantenere la disciplina. Ballerini e giudici sono avvertiti.