Reazione a Catena, "ma io la conosco!": Ciao Coach, la sorpresa è clamorosa

Da qualche giorno, nel regno di Marco Liorni, ovvero a Reazione a Catena, il quiz pre-serale in onda su Rai 1, le nuove campionesse si chiamano Ciao Coach. Il terzetto, composto da Eleonora, Claudia e Alessandra, ha infatti rubato il trono alle Ridarelle ormai da qualche puntata. E nella serata di venerdì 20 ottobre hanno anche azzeccato la catena finale: la parola era "Arie", la risposta è stata corretta e si sono portate a casa un montepremi pari a 7.188 euro in gettoni d'oro.

Come sempre, Reazione a Catena viene commentato in diretta su X, dove il popolo della trasmissione si diverte a dare le soluzioni e, soprattutto, a "pungere" il concorrente di turno. In molti rimpiangono ancora i "Dai e Dai", campioni prima della "Amiche in Onda", queste ultime fatte fuori dalle "Ridarelle" e tra le campionesse più longeve in questa stagione del programma

Per quel che riguarda le Ciao Coach, il popolo di X sembra promuoverle, almeno per quel che riguarda la simpatia. Al contrario, in molti le attaccano perché non sarebbero al livello dei predecessori, in particolare i "Dai e Dai". Nel dettaglio, molti utenti hanno trovato troppo semplice la catena finale di venerdì sera.

Tant'è, nella selva e nel diluvio di commenti che accompagnano Reazione a Catena, ecco che ne è spuntato uno davvero curioso, unico, fuori dai consueti script. A cinguettare, ammesso che su X si dica ancora cinguettare, è l'utente "miwi", la quale di fronte alla televisione ha vissuto un momento di grande sorpresa e stupore. Perché? "Ma io conosco una delle ragazze, oddio! Il mondo è davvero strapiccolo!", ha scritto tutto in caratteri maiuscoli. Già, il mondo è piccolo. E questo piccolo aneddoto relativo a Reazione a Catena sta lì a dimostrarlo.