Gf, sfregio ad Alex Schwazer: "Anche a livello internazionale", esplode il caso

Claudio Brigliadori 22 ottobre 2023 a

a

a

Non c'è ombra di dubbio, Beatrice Luzzi è la dominatrice assoluta di questa edizione “rinnovata e restaurata” del Grande Fratello. Una dei vip mescolati ai “very normal people”, le persone comuni volute da Alfonso Signorini nella casa del reality di Canale 5. L’attrice della soap Mediaset Vivere e dei Cesaroni si muove come un Bulldozer travolgendo i più giovani e ingenui coinquilini, non rinunciando però a battibeccare con Fiordaliso e Jane Alexander.

Organizza tranelli, muove i fili, si acquatta e osserva, volpona, gli spostamenti delle prede, i loro errori strategici, i loro raptus emotivi. Stavolta, però, in fallo sembra esserci caduta lei almeno a giudicare dalle reazioni in presa diretta dei telespettatori. Giovedì, durante le nomination, Alex Schwazer, discussa gloria dell’atletica azzurra (ex campione olimpico nella marcia a Pechino 2008 incappato in due pesantissime squalifiche per doping, la prima da reo-confesso la seconda da «vittima di un complotto internazionale»), l’ha accusata di aver giocato con i sentimenti di Giuseppe, illudendolo che tra loro potesse nascere qualcosa.

Boomerissima, Alessia Marcuzzi ferita durante le prove: attimi di paura in studio

Quindi ha insinuato che la Luzzi avrebbe voluto provarci con lui. Beatrice l’ha presa sul personale, e il giorno dopo sfogandosi con Fiordaliso in cucina, quando il 38enne di Vipiteno entra in sala attacca, sottovoce: «Eccolo là, è anche uno scorretto e l’ha dimostrato a livello internazionale». Il riferimento è al doping ma Fiordaliso si dissocia: «No no, non la voglio sentire questa cosa». «Eh, però esiste». Sui social, però, i fan si schierano tutti per Schwazer, peraltro intenzionato a tornare all’attività agonistica per i Giochi di Parigi 2024. Giù le mani da Alex. O perlomeno, fatelo allenare in pace.