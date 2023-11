Gf, Fiordaliso: "Mi fanno fuori tutti", duro sfogo nella casa

02 novembre 2023 a

Un lungo sfogo contro i suoi coinquilini quello cui si è lasciata andare Fiordaliso nella casa del Grande Fratello. Nel mirino della cantante, in particolare, ci sono finiti Angelica Baraldi e Giuseppe Garibaldi, ma anche Mirko Brunetti, Letizia Petris e Paolo Masella. La concorrente ha parlato dei suoi compagni di percorso durante un momento di confidenze con Rosy Chin, Giselda Torresan e Alex Schwazer.

Secondo Fiordaliso, sarebbe dovuto uscire Garibaldi nella puntata di lunedì 30 ottobre e non Valentina Modini, cui lei si era legata particolarmente. La 67enne - come si legge su GossipeTv - ha sostenuto che il concorrente calabrese "ha giocato sporco". Per quanto riguarda Angelica, invece, il suo continuo parlare del fidanzato starebbe iniziando a infastidire Fiordaliso, che ha detto: “E mi pare Mark Caltagirone. E poi che fa qui dentro? Non lava nemmeno un piatto!“.

La cantante ne ha avute anche per Mirko, ex volto di Temptation Island, al centro di un chiacchieratissimo triangolo con la ex Perla e la nuova compagna Greta. Delle sue vicende sentimentali, secondo la cantante, Brunetti dovrebbe occuparsi a casa propria: “Ma vai a casa, ma stattene fuori, adesso è così sotto un palo, ma stai a casa e risolvi i tuoi problemi!”. Sulla non-coppia formata da Letizia e Paolo, invece, la cantante ha detto: "Lui sta lì appeso ad aspettare una che ha un fidanzatino fuori da tre mesi". Su Letizia, in particolare, ha tuonato: "Tenetemela lontana. Mi parla sempre delle stesse cose. Ha 25 anni, ma vivi e smettila con queste paranoie. Questa è venuta qui con uno fuori che la faceva star male già mesi fa e ora piange e si dispera. Se deve giocare che giochi e si butti". Infine, l'inquilina si è detta certa che la sua sfuriata le costerà cara: “Domani in puntata mi fanno fuori tutti".