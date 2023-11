Tg5, la crisi di Cesara Buonamici: "Mi sento morire quando vedo quelle immagini"

03 novembre 2023 a

Dibattito sull'età al Grande Fratello. Nella puntata di giovedì 2 novembre su Canale 5, Alfonso Signorini ha mandato in onda le riflessioni di Jill Cooper e di Fiordaliso. Entrambe sono convinte che il tempo scorra troppo in fretta. Per Jill, ad esempio, dai suoi 20 anni finora sembra che sia trascorso solo un giorno. Nonostante questo però le due concorrenti non perdono la voglia di divertirsi e di godersi ogni attimo, consapevoli della loro età.

A differenza loro, non la pensa così Cesara Buonamici. "Vi dico una cosa rivoluzionaria: questo succede a tutti", è intervenuta l’opinionista che sembra invece non sentire il peso dell’età in questo modo, tanto che ammette di non riuscire a guardare video e foto che la ritraggono da giovane. "Mi sento morire perché tornano quelle immagini", ha ammesso imbarazzata.

E questo nonostante sia da anni il mezzobusto dietro il bancone del telegiornale di Canale 5: "Ero talmente intimorita all’inizio… Io sono contenta del lavoro che faccio. Io non ci penso al tempo che passa. Non sono mai stata bellissima come Jill, ad esempio". Rivelazioni che hanno ottenuto solo applausi dal pubblico. La Buonamici, nonostante le critiche in esordio, è riuscita a far cambiare idea ai telespettatori e non.