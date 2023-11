Elena e Tina, rissa a Uomini e donne: censura, cosa non hanno mandato in onda

Roberto Tortora 08 novembre 2023 a

Rissa sfiorata nell’ultima puntata di Uomini e Donne, nella quale i toni sono stati alzati oltremisura. In quello che dovrebbe essere il salone dell’amore, si è rischiato di passare alle botte. Succede questo: Maria De Filippi chiama al centro dello studio Maurizio, prima però mostra un video in cui, nella puntata precedente, ha baciato Barbara De Santi.

Una volta terminato il video, la conduttrice ha chiamato in causa anche Elena Di Brino, che ha subito mostrato un certo risentimento per quanto aveva visto. Quest’ultima, però, è finita nel mirino di Tina Cipollari, che l’ha subito punzecchiata per non aver salutato il suo cavaliere: “Che scena… proprio da film…”. Non l’avesse mai detto. La dama si è infastidita al punto da intimare alla Cipollari di stare al posto suo, accompagnando le parole con un gesto di fastidio della mano. La replica dell’opinionista non si è fatta attendere: “Senti a me così non fai…Hai capito? Ma chi ti credi di essere? Ma tu ti sopravvaluti eh…Ma chi ti credi di essere?”.

Al tentativo di Elena di poter dire la sua, snobbando la Cipollari, è stata subito stroncata da un perentorio: “No, non parli!”. Ancora una volta, la dama le ha chiesto di tacere. A quel punto è scoppiato il caos. Tina si è alzata dalla sua sedia ed è andata a muso duro da Elena, la quale non si è spaventata, anzi le ha intimato un severo: “Siediti!”. Un momento imbarazzante, censurato preventivamente dalla regia del dating show di Mediaset, che ha staccato sullo sguardo inebetito del cavaliere, Maurizio. Quando gli animi si sono placati, la Cipollari ha voluto lanciare, però, ancora una frecciata: “Cafona, questa è una sceneggiata che ti sei preparata. Non è una cosa vera che ti esce dal cuore. Una cosa studiata a casa”.

La degenerazione finale arriva con lo sfogo di Elena, che non ne può più: “Basta! Hai rotto il caz***o!” E basta! Voglio parlare di cose mie e ti ficchi… Basta!”. A quel punto c’è voluto l’intervento di Gianni Sperti per evitare che scattasse la rissa, con la Cipollari pronta a scattare e che, alla fine, si è limitata solo a dire: “Ma senti un po’…Tu con chi pensi di parlare? Mettiti seduta…Questa è fuori di testa…”. Scene che avremmo preferito non vedere.