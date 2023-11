Ballando con le Stelle, Lino Banfi lascia: "Avevo deciso prima di iniziare"

08 novembre 2023 a

Lino Banfi aveva annunciato l’addio nel corso della scorsa puntata e lo ha confermato in settimana, nonostante Milly Carlucci abbia cercato di fargli cambiare idea. A 87 anni il celebre attore si è messo in gioco a Ballando con le stelle e ha raggiunto il suo scopo: onorare la memoria della moglie, che è scomparsa lo scorso febbraio dopo aver affrontato una lunga malattia, e scrollarsi di dosso quel senso di solitudine in cui era piombato. Allo show di Rai 1 avrebbe fatto comodo che un personaggio come Banfi andasse avanti, ma lui è stato irremovibile.

Dietro la sua decisione di abbandonare il programma non c’è alcun motivo di salute: “No, no, io mi sento benissimo - ha spiegato al settimanale Chi - era una cosa che avevo deciso già prima di iniziare e non l’avevo rivelata a nessuno, neanche ai miei parenti. Io decido sempre da solo. Ho solo aspettato il momento giusto per dirlo. So come funziona il programma: dalla quarta puntata si comincia a parlare seriamente di ballo e io non ho gli anni né la forza per andare fino in fondo. Meglio ritirarmi vittorioso, dopo aver fatto tre o quattro cose buone. Volevo essere io a decidere quando lasciare: non andarmene da perdente”. D’altronde Banfi aveva accettato in memoria della moglie e per fare un favore a Milly Carlucci, che lo ha inseguito per anni.

“Voglio lasciare spazio a chi merita - aveva dichiarato nel corso della puntata del 4 novembre - non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità. Stavo pensando a cosa dire e come farmi perdonare dalla gente per il mio addio. Cosa posso ottenere io di più di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate? Con molta onestà, che altra popolarità mi deve arrivare? Quindi io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande. Voglio essere felice a casa e lasciare spazio a chi merita”.