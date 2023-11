Carlo Conti perde la calma, "entro stasera"

11 novembre 2023 a

a

a

È stata Ilaria Mongiovì a vincere Tale e Quale Show – Il torneo dei campioni 2023, andato in onda ieri sera su Rai 1. A farla salire sul gradino più alto del podio l'interpretazione di Mariah Carey. Al secondo posto Antonino Spadaccino, al terzo Gaudiano. Maglia nera per Ginevra Lamborghini. Annullata l’assegnazione dei 5 punti dati reciprocamente dai cantanti perché, a detta del conduttore Carlo Conti, “ogni concorrente avrebbe dato 5 punti all’altro e sarebbe stato superfluo far votare”.

A un certo punto, come riporta GossipeTv, ci sarebbe stato un momento di nervosismo: quando il presentatore ha chiesto la classifica finale, i tecnici non sarebbero stati prontissimi a mandare in onda una posizione, ovvero il decimo posto della Lamborghini. E Conti allora, un po' spazientito, avrebbe detto: “Entro stasera”. Per quel che riguarda i voti dai social, 1 punto è andato a Dianetti, 3 punti a Mongiovì, 5 punti a Licitra. I coach del programma hanno dato i 5 punti bonus a Ilaria Mongiovì. Malgioglio e Goggi hanno dato i loro 5 punti bonus ad Antonino Spadaccino, Panariello li ha assegnati a Valentina Persia.

"Che bugiardi". Marcuzzi e Panariello, scatta la rivolta in giuria: gelo a Tale e quale show

A colpire più di tutti, comunque, è stata Ilaria Mongiovì, che ha interpretato Mariah Carey cantando "Without You". Un'esibizione apprezzata tantissimo, al punto che Malgioglio si è addirittura complimentato con lei.