Maria Teresa Ruta in lacrime a Tale e quale show, "ecco il referto"

Lacrime a Tale e Quale Show. Maria Teresa Ruta, in occasione della puntata di venerdì 20 ottobre su Rai 1, non è riuscita a trattenere le lacrime. Colpa di un infortunio. La concorrente si è ferita durante le prove, ma è stata assistita tempestivamente. Maria Teresa, nella scorsa puntata, aveva interpretato Heather Parisi, ma era finita all’ultimo posto in classifica. Un risultato negativo che aveva pesato sul suo spirito. A maggior ragione se si considera che oltre al canto, la Ruta si è dovuta cimentare con il ballo. Da qui l'infortunio.

"Ho preso gli antidolorifici, mi hanno sempre abituata che si va avanti lo stesso… - si è sfogata -. Non capivo perché avevo così male: frattura della nona, decima e undicesima costola. Ma ora sto meglio", ha confessato tra le lacrime. Così, la sua assenza ha reso necessaria una sostituzione. A prendere il suo posto è stata sua figlia, Guenda Goria.

Alla giovane è stato chiesto di interpretare Elettra Lamborghini. Risultato? Un successone. Guenda ha ottenuto diversi complimenti dai giudici presenti in studio, tra cui Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e l’imitatore di Morgan. Tra gli ospiti speciali in studio c'era anche Amedeo Goria, il padre di Guenda, apparso visibilmente commosso per l'esibizione della figlia. Altrettanto entusiasta della performance Maria Teresa Ruta che aveva ammesso: per lei "nessun consiglio, posso solo ringraziarla".