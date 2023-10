Tale e quale show, "ma è lui?": chi spunta tra i Village People, è delirio

21 ottobre 2023 a

a

a

A Tale e quale show, su Rai 1, fanno irruzione i Village People, la band americana ultra-kitsch a cavallo tra Anni Settanta e Ottanta. Quella passata alla storia per tormentoni intramontabili come Y.M.C.A., In the Navy, Macho Man, 5 o'clock in the morning. Impossibile non ballare sulle note di quella simpatica, geniale baracconata diventata il simbolo del nascente movimento omosessuale americano e poi mondiale.

Oggi, 40 anni abbondanti dopo, sul palco di Carlo Conti, ecco salire di nuovo il cowboy, l'operaio, il capo tribù dei Pellerossa e le altre irresistibili maschere musicali. Il giochino del travestimento, come ogni venerdì sera, fa impazzire i telespettatori sui social.

Sulle note (e le coreografie, ancora più mitiche) di Y.M.C.A. ecco allora esibirsi i concorrenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, la coppia di comici "ripetenti" diventata ormai una colonna dello show musicale. Insieme a loro, altri due ospiti speciali che hanno fatto sbellicare dalle risate gli utenti che commentano in diretta la puntata su X: sono Pierpaolo Pretelli e Pino Insegno, il presentatore del Mercante in fiera che a gennaio tornerà proprio su Rai 1 con la "corazzata" del preserale L'eredità ("ereditata", è il caso di dirlo, da Flavio Insinna). Proprio Insegno era già stato a Tale e quale Show ma da concorrente, nell'ormai lontano 2014.

In studio e sull'ex Twitter grasse risate e commenti spassosi (con Pino Insegno nella versione "motociclista in completo di pelle" nascosto da un paio di occhialoni da sole e cappello, per Pretelli casco rosso da lavoro e fluente parrucca bionda), con la classica gara a scoprire la vera identità dei cantanti. In giuria, invece, sconvolto Cristiano Malgioglio: "Orrore moltiplicato per 4".