Ballando, crollo emotivo per Selvaggia Lucarelli: "Mi arrendo". Mammucari la riduce in lacrime

Questa volta i nervi di Selvaggia Lucarelli saltano. Il crollo è evidente. E ci si chiede: come mai Milly Carlucci decide di intervenire solo quando la situazione è ormai fuori controllo? Torniamo su questo punto tra poco, dopo aver esaminato l'oscuro capitolo televisivo che si è svolto durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il varietà del sabato sera in onda su Rai 1, la puntata è quella di ieri, 18 novembre.

Teo Mammucari - sempre al centro di storie tese con la Lucarelli -, al termine della sua esibizione con Anastasia Kuzmina (che hanno ballato sulle note di "Avrai" di Claudio Baglioni), si presenta davanti alla giuria. Ci si aspetta il solito spettacolo comico, qualche battuta spiritosa, forse qualche scaramuccia con i giudici. Invece, la situazione precipita rapidamente in un clima tesissimo. L'atmosfera nello studio diventa irrespirabile, e i toni scendono al di sotto della cintura. Selvaggia Lucarelli, a un certo punto, sembra sull'orlo delle lacrime, forse perché ferita dalle frecciate del comico. Ciò che è certo è che le risate svaniscono rapidamente, sostituite da insinuazioni velenose e commenti di cattivo gusto.

"Milly, ieri sera Selvaggia mi ha chiamato e mi ha detto quando ci vedevamo. Gli ho detto 'solo amici'", esordisce Mammucari. E ancora: "Quando si lascerà con il fidanzato, secondo me tra pochissimo, mi chiamerà". Fino a questo punto, la sala ride. Tuttavia, emerge anche un intervento di Fabio Canino da dimenticare: "Teo, ti ho trovato distaccato, sembravate padre e figlia". "Ma certo, il tema di 'Avrai' di Baglioni è quello", replica Mammucari in modo fulmineo e basito. Mariotto, per la gaffe di Canino, si piega dal ridere sulla sedia. "Non mi sono spiegato, intendevo che la canzone è quella, ma voi non c’entravate nulla", corregge Canino, convincendo pochi, visto che si contraddice nel giro di pochi minuti.

Successivamente, spazio a Selvaggia: "Teo, mi fai tenerezza stasera...". Il comico reagisce prontamente: "Mi fai tenerezza tu, mi pari un albero di Natale per come sei vestita". La Lucarelli tace. Carlucci la esorta a continuare, ma Mammucari continua a interromperla. "Milly, non mi fa parlare", chiede aiuto la giurata. La conduttrice, tuttavia, tollera le continue interruzioni del concorrente.

A questo punto, Selvaggia alza bandiera bianca e smette di ridere, perdendo lo spirito del programma. Un clamoroso colpo di scena, un impensabile cambio di rotta. "Non parlo, pensavo che ci fossero dei presupposti di leggerezza, ma non ci sono, c’è un’aria troppo pesante". In effetti, in studio si respira un'atmosfera gelida, poiché diventa chiaro che Mammucari cercava di scherzare e fare sarcasmo, mentre la giurata non vuole più saperne, allontanando il microfono. Carlucci insiste: "Dai, proseguiamo, dì pure Selvaggia". "Milly, ogni monosillabo che dico vengo interrotta. Mi arrendo", replica la giurata che rimane in silenzio, con gli occhi lucidi, quasi lacrimante e voce rotta.

"Mi dispiace finire così", conclude Carlucci. "Ma chi se ne frega", graffia Mammucari. "Ma basta parlare", sussurra Lucarelli. Teo esplode: "Io parlo quando ne ho voglia". A questa esternazione, il resto della giuria esplode in coro con un "eh no, così no Teo". Il comico, rendendosi conto di aver creato un clima pesante e poco divertente, chiede scusa: "Scusa, allora ho sbagliato, davvero. Mi scuso pubblicamente con Selvaggia, riconosco l’errore, lo faccio di cuore. Stasera ho davvero avuto dei pregiudizi". La Lucarelli lo guarda senza dire una sola parola. Il tutto sotto lo sguardo costernato della Carlucci, che ha lasciato correre fino al "patacrac".