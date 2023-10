Verissimo, Vladimir Luxuria: "Ho un amico speciale"

28 ottobre 2023 a

"Ho un amico speciale, ne ho parlato con lui e abbiamo deciso di dirlo, quale migliore occasione di oggi, con la mia mamma qui presente?": Vladimir Luxuria lo ha confessato a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. In studio anche la sua mamma. Complimenti e auguri da parte della Toffanin, che ha fatto notare come in tanti anni la Luxuria non abbia mai ufficializzato nessun rapporto. Ecco perché questo potrebbe essere quello giusto.

Grande gioia anche da parte della mamma, che ha detto di avere il corredo pronto nel cassetto da moltissimi anni: "Sai da quanto tempo ho un corredo dietro la porta? Posso ordinare i confetti?". Poi ha aggiunto di essere pronta a ospitare la coppia nella sua casa di Foggia e a preparare le orecchiette pugliesi. Adesso, insomma, si attendono solo le presentazioni ufficiali in famiglia.

Vladimir ha spiegato di aver parlato prima con l'uomo in questione, non facendo il suo nome, e quindi di raccontarlo in tv. "Va avanti da un po'. Una volta te l'ho presentato", ha detto ancora la Luxuria, raccontando che la storia è iniziata come relazione aperta. Poi però ha preso la piega di una relazione stabile che oggi ha voluto condividere con il pubblico televisivo. Nel corso dell'intervista, poi, l'ospite della Toffanin ha parlato anche della sua infanzia e delle difficoltà che ha dovuto affrontare da giovane, del rapporto con la famiglia e con la mamma.