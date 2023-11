Morgan minaccia Fedez e X-Factor: "Preparate i pop-corn, ci sono gli estremi"

22 novembre 2023 a

"Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione": Morgan lo dice a Repubblica dopo la notizia del suo allontanamento da XFactor. In un comunicato congiunto, infatti, Sky e Fremantle hanno fatto sapere ieri di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il cantante, che quindi non siederà più al banco dei giudici del talent. Alla base della decisione “ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati” di Morgan. "Con questo comunicato mi stanno diffamando - dice ancora l'artista -. Una calunnia. Non la passano liscia. Preparate i popcorn, gente". Parole che, come scrive Repubblica, alluderebbero all'inizio di una battaglia legale.

In realtà, come spiegato dallo stesso Morgan in una conferenza stampa convocata su Whatsapp, è improbabile che la questione arrivi in tribunale. "Credo che ci siano gli estremi per fare cause, ce ne sono tantissimi, più di uno, ma il problema è: chi c'ha voglia di fare causa a questi signori? Che ca**o me ne frega di fare causa a questi qua, che tanto rimarranno così per tutta la vita?", dice il cantante.

Morgan, poi, rivela di aver "scompigliato gli interessi di una lobby allucinante, dentro XFactor c’è una squadra che si è impossessata del meccanismo, una combriccola i cui protagonisti si firmano le canzoni uno con l’altro, sono tutti connessi. La mia testa l’hanno chiesta tutti". Sulla sua partecipazione al talent, invece, spiega di essere stato corteggiato fino allo sfinimento: "Mi hanno scombussolato sin dal primo giorno, avevo recuperato la mia serenità dopo tanti anni di vicissitudini, il mio equilibrio anche familiare e la mia posizione di artista divulgatore, avevo il mio programma in Rai Stramorgan, avevo i miei progetti discografici, sono arrivati e mi hanno assillato per coinvolgermi in XFactor, mi hanno corteggiato allo sfinimento. Non lo volevo fare ma mi hanno ammaliato dicendomi di chiedere ciò che volevo. Non volevo soldi ma rispetto e scelte libere nel programma, che mi proteggessero mediaticamente e che curassero con me un 'meglio di' della trasmissione Stramorgan. Hanno accettato ma non hanno fatto nulla, sono totalmente inadempienti. Hanno chiesto che andassi a fare Morgan e se poi faccio Morgan, compio un abuso?".