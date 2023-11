Sgarbi attacca Fedez: "Non mi pare che l'educazione venga dalla sua musica"

25 novembre 2023 a

Vittorio Sgarbi entra a gamba tesa nella lite Fedez-Morgan, costata a quest'ultimo l'addio a X Factor. "Della musica rap so poco - premette il sottosegretario alla Cultura a margine di un evento della Biennale Milano International Art Meeting -. Per me la musica è Mozart, Puccini, Verdi e Chopin. Preferisco Chopin a qualsiasi rap e non mi pare che l'educazione possa venire dalla musica di Fedez...".

Insomma, "viene meglio da Morgan che è colto e può insegnare Beethoven - è l'ennesima stoccata - e non credo che possa farlo Fedez o qualche 'rappista'. E comunque uno che sente Chopin non può uccidere". Tra il cantautore e Fedez sono volate accuse. Il motivo? Morgan è stato cacciato dopo alcune sfuriate in diretta e non contro i colleghi giudici del talent.

Proprio su queste ha rincarato la dose il marito di Chiara Ferragni: "Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere. Ha avuto atteggiamenti aggressivi e violenti nelle passate edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky. E ha detto cose molto, molto gravi che riguardano non me". Da qui la decisione di allontanare l'artista dal talent.