Le Amichette sbagliano? "Miracolo" a Reazione a Catena: un finale mai visto prima

Ogni sera, una porzione d'Italia si raccoglie davanti alla televisione: c'è Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show in fascia pre-serale che sistematicamente sbaraglia la concorrenza in termini di share. E quella porzione d'Italia si raccoglie davanti al piccolo schermo, ovviamente, anche nella serata di lunedì 27 novembre.

Le campionesse in carica sono ancora Le amichette, terzetto che si sta rivelando particolarmente tosto. Non a caso, ecco che le tre si confermano campionesse: vincono loro il gioco dell'Intesa finale contro gli sfidanti di turno, che in questa puntata si raccoglievano dietro al nome I matissoni. Le Amichette all'Ultima catena con un montepremi potenziale di 12mila euro.

Di seguito, i vocaboli che componevano l'ultima catena: Massimo, Tavoletta, Cioccolato, Svizzero Orologio, Sinistra, Cuore, Tenero, Dolce, Pasta, Acqua, Pane, Coperto. Va detto che le Amichette non ne azzeccano quasi una, tanto che arrivano alla parola finale con 961 euro, cifra che poi crolla a 481 euro per l'acquisto del terzo elemento, che era "preso". Dunque: l'ultima parola della catena era "coperto", "preso" il terzo elemento mentre la parola da indovinare iniziava con "ra" e si concludeva con "o".

Le amichette offrono come risposta finale "raccolto", ma la soluzione era "raggiunto". Bene, ed è qui che si verifica quello che per Reazione a Catena è una sorta di piccolo miracolo: su X non piovono contestazioni! O meglio, pochissime. Una soluzione che ha trovato quasi tutti gli utenti che commentano in tempo reale d'accordo: evento più unico che raro.