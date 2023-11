Reazione a Catena, il retroscena di Liorni: "Sfatiamo questo mito", cosa succede prima della puntata

28 novembre 2023 a

Come ogni sera a Reazione a Catena non mancano le polemiche. Sui social, infatti, spesso il programma di Rai 1 viene accusato di cambiare in corsa le parole per rendere più o meno facile la sfida ai concorrenti. Nulla di più falso. "Sfatiamo questa leggenda - premette Marco Liorni a Tv Sorrisi e Canzoni -. Prima che inizi il programma tutte le catene di parole vengono consegnate al notaio, che controlla. Non si possono cambiare in corsa". Insomma, il web dovrà farsene una ragione.

Poi, di fronte alle domande sul suo futuro, Liorni non si tira indietro: "In questi giorni sto parlando con la Rai e ci sono tante cose e idee in circolo. Io sono qui da cinque anni e sono legatissimo a Reazione a Catena ma se ci sarà bisogno di me altrove… io ci sono. Perché nei giochi del preserale esce fuori un’Italia poco vista ma molto bella". Liorni dovrebbe infatti approdare alla conduzione de L’Eredità.

Ma ancora sembra non esserci l'ufficialità. Da qui il commento, visto che il quiz estivo, forte degli ascolti, per la prima volta andrà in onda su Rai1 per sei mesi, da giugno a Capodanno: "Se pensiamo che è nato come un gioco estivo, è una bella promozione. Mi fa effetto pensare che anche il giorno di Natale ci sarà ‘Reazione a Catena’: porteremo i colori estivi dentro l’inverno".