Amichette linciate, a Reazione a Catena si supera il limite: "Brutte rospe, più cu***..."

La situazione a Reazione a Catena sta sfuggendo di mano. Si parla ovviamente del seguitissimo quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1, il programma collocato in fascia pre-serale e che, sera dopo sera, sbaraglia la concorrenza in termini di share e ascolti.

Segutissimo anche sui social, Reazione a Catena sta scatenando alcune reazioni che, francamente, appaiono esagerate. E quanto accaduto su X durante la puntata di oggi, sabato 2 dicembre, sta lì a dimostrarlo. Nel mirino ci sono le Amichette, le super-campionesse, che si sono confermate anche nell'ultima puntata, sbaragliando i rivali di turno nella semifinale, l'Intesa vincente, e azzeccando anche la soluzione del gioco finale, l'Ultima catena.

Reazioni dure, che colpiscono le Amichette e anche gli autori del programma, in un clima di sospetti che, francamente, non poggiano su alcuna base. Il punto è che le tre, come detto, hanno vinto ancora, arrotondando il loro montepremi con altri 7.750 euro. L'ultima parola era "cane", il terzo elemento che hanno acquistato era "figlio" e la risposta che hanno dato, esatta, era "nessuno". Solo che il trio non ha fornito una spiegazione particolarmente convincente sulle ragioni della scelta, così come può essere assolutamente lecito. E questo, come detto, ha scatenato una violentissima rappresaglia su X.

"Arrotino?", "Chiudiamo tutto": Le Amichette vincono ancora, rivolta a Reazione a catena

I toni, questa volta, sono decisamente andati oltre: "Ste brutte rospe, hanno più cu*** che anima! Gioco truccato, sono decenni che lo dico", insultava uno. Poi un secondo: "La mia idea è che secondo me è un po’ truccato questo gioco perché loro possono decidere quando fare vincere perché non lo sappiamo che parola c’è". E ancora: "Riaccendono gli auricolari quando indovinano l'ultima parola". "Queste vincono senza sapere nulla...". Un clima d'odio irrespirabile e, francamente, ingiustificato.