Affari Tuoi, "ora siete contente?": per Fiorangela e la sorella finisce in disgrazia

"Rifiuto l'offerta e vado avanti". Fiorangela da Salerno, rappresentante della Campania, sorprende tutti (forse anche la sorella Raffaella accanto a lei) ad Affari tuoi, il celebre gioco dei pacchi condotto da Amadeus nell'access prime time di Rai 1.

Il pubblico in studio trattiene il fiato quando il Dottore (l'entità misteriosa e tentatrice che governa il quiz) le offre 55mila euro, vincita sicura a fronte dgli ultimi tre pacchi da aprire. Uno contiene 30mila euro, ma gli altri ben di più: rispettivamente 100mila e 200mila euro. Il rischio, insomma, è notevole così come l'opportunità di dare una piccola svolta alla propria vita.

Fiorangela però ci pensa solo pochi secondi, quindi prende l'assegno e si dirige con passo sicuro verso il trita-documenti. "E se ne vanno 55mila euro - commenta in tempo reale Amadeus, costernato -. Dovresti vedere le facce dei nostri cameraman, c'è Diego dietro di me che sta guardando l'assegno che se ne va". In realtà, suggerisce Amadeus, "molti avrebbero fatto la stessa cosa perché male che vada c'è un paracadute da 30mila euro". In studio sono tanti i sì, ma a casa il pubblico che commenta lo show in tempo reale su X (l'ex Twitter) proprio come accade con il compagno di rete Reazione a catena prima del Tg1, contesta duramente la concorrente campana.

Quando l'azzardo rischiatutto di Fiorangela si rivela, appunto, un azzardo fatale e la signora se ne torna a casa insieme alla sorella con la "miseria" di 30mila euro, si scatenano gli sfottò in rete. Un esempio? "Tornare a casa con 'soli' 30mila quando in gioco c'erano ancora 100,200 e 300mila... - scrive un telespettatore - Contente loro ma per me è come una sconfitta". Non pago, lo stesso spettatore infierisce: "E dopo aver rifiutato 55 mila anche...". Forse non c'era bisogno di ricordarlo alla concorrente.