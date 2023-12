Reazione a Catena, Tieni il tempo sconfitti e umiliati: "Roba da bambini, alla faccia di..."

18 dicembre 2023 a

Riflettori ancora puntati sullo studio di Marco Liorni, su Reazione a Catena, il game-show in onda su Rai 1 e campione di ascolti. Oggi, lunedì 18 dicembre, i campioni in carica erano ancora i Tieni il tempo, terzetto di sportivi e appassionati di basket - madre, padre e figlio -, Giangi, Laura e Riccardo.

I campioni in carica si sono trovati a sfidare all'Intesa vincente, il penultimo gioco, i Taglia e Cuci, terzetto da Latina composto da Priamo, Alessia e Valentina. E i Tieni il tempo si sono confermati ancora una volta, dopo aver respinto una clamorosa rimonta degli sfidanti, che sembravano destinati a sottrarre lo scettro alla famiglia. Insomma, una gara tiratissima e vinta all'ultimo respiro con 13 parole indovinate all'Intesa vincente.

Dunque l'ultimo gioco, la Catena finale, dove i Tieni il tempo hanno acquistato il terzo elemento: giocavano per la ragguardevole cifra di 47.500 euro. La prima parola era "oro", la parola da indovinare iniziava per "ma" e terminava con la "o", il terzo elemento era "piazzato". La loro risposta? "Mattino". Risposta sbagliata: la soluzione era "massiccio".

E su X, dopo l'errore conclusivo, ecco fioccare le critiche contro i Tieni il tempo. Già, la catena finale appariva piuttosto semplice, eppure non sono riusciti a risolverla, vanificando una vincita ragguardevole. "Stavolta una catena totalmente logica e relativamente semplice... in linea anche l'ultima parola che si poteva tentare anche senza terzo elemento... Hanno perso una grande occasione alla faccia dei mitici Dai&Dai", commentava un utente. E un secondo, più complottista: "Catena talmente facile da non crederci". "Una catena da bambini, la ho azzeccata anche io". "Fanno credere di essere così bravi e poi perdono all’ultima parola!", chiosava un ultimo utente. Già, critiche serratissime per i Tieni il tempo.