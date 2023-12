Affari Tuoi, rissa tra Carmela e la sorella? "Basta...": gli estremi rimedi di Amadeus

20 dicembre 2023 a

Finisce in disgrazia, televisivamente parlando, la partecipazione di Carmela e della sorella Martina ad Affari tuoi. Nello studio del quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto come sempre da Amadeus va in scena il "dramma" delle due sorelle concorrenti del Trentino Alto Adige, provenienti per l'esattezza da Laives in provincia di Bolzano.

Carmela, a cui spetta l'ultima decisione, arriva con tre pacchi ancora in gioco che contengono rispettivamente 100mila, 15mila e zero euro. Il Dottore, entità misteriosa e tentatrice, offre la miseria di 17mila euro e la signora accetta senza pensarci troppo, evidentemente più timorosa di tornare a casa a bocca asciutta e con le mani vuote che attratta dal brivido di centrare il bersaglio grosso. La sorella, però, avrebbe rifiutato l'offerta e sarebbe andata avanti, costi quel che costi. A quel punto Amadeus spiazza tutti: "Scambiatevi di posto", chiede alle sorelle. La partita è ovviamente finita, Carmela e Martina hanno in tasca 17mila euro, e c'è posto ora solo per sospiri di sollievo o rimpianti.

"Bisogna accettare ciò che arriva": la strana frase prima dello scambio del pacco

Martina sceglie il primo pacco da aprire, il 18. "Speriamo tutti ovviamente che dentro ci siano i 100mila euro", spiega Amadeus. Sbagliato: dentro c'è il temutissimo zero. Le sorelle si disperano. "Soldi sicuri, male che vada andresti a casa con 15mila euro. Il Dottore avrebbe chiamato e vi avrebbe offerto il cambio o l'offerta", chiosa il conduttore che telefona al Dottore. Arriva l'offerta: da 17mila euro si sarebbe saliti a 34mila euro. "Io avrei accettato i 34mila euro", ammette a quel punto Martina. Si apre il pacco 17, in mano ai concorrenti, e si scopre il contenuto: 100mila euro, con Carmela che scuote il capo delusa.

Su X, l'ex Twitter, si scatenano critiche e sfottò dei telespettatori. "Con 17mila euro ci fai un funerale doppio, li mettono da parte per quello forse", scrive un utente poco gentile. "O sei prudente e accetti una buona offerta (e oltre i 30 lo è) o vai fino in fondo.Il resto non ha senso", "Anni di Affari tuoi e ancora non hanno capito che non devono accettare l'ultima offerta se è di poco più alta del primo rosso disponibile". E ancora: "Ma come si fà ad accettare 17.000 con fuori 15.000 e 100.000??? La caz***a più grande che abbia mai visto in Affari tuoi". "C***zi vostri!!! Se accetti vuol dire che ti accontenti, dunque non hai nemmeno più il diritto di disperarti. Tanto meno se accetti perché 'non voglio tornare a casa con 0' dunque ti va bene così".