Morena, "neanche la nonna morta": Affari tuoi, cala il gelo

Non convincono del tutto Morena e Massimiliano, la coppia di "pacchisti" piemontesi ad Affari Tuoi. I telespettatori che seguono assiduamente il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus sottolineano come rispetto agli anni passati, in questa stagione i concorrenti sembrerebbero tendere a fare scelte conservative ed accontentarsi delle offerte "risicate" del mitologico Dottore anziché rischiare il tutto per tutto per centrare il bersaglio grosso.

In ogni caso, la concorrente da Nichelino (non proprio in linea con il partner) alla fine accettando l'offerta del Dottore torna a casa con 25mila euro, non proprio noccioline. In palio c'erano ancora 100mila euro ma il rimpianto è relativo, visto che dopo aver chiuso la partita, Morena ha scoperto che il premio non era nel suo pacco. Meglio così, insomma...

I commenti su X degli appassionati da casa regalano, come ogni sera, delle perle di arguzia. "Talmente affranta la concorrente di Nichelino che nemmeno si ricordava quando era morta la nonna". E ancora, sempre in tema funereo: "La concorrente ha detto ad Amadeus: 'Stasera è l'ultima volta che ci vediamo'. E Amadeus ha fatto gli scongiuri". C'è chi poi prevede un futuro nero per la coppia: "Se offre poco è perché lei ha tanto. Oppure perché sa che a prescindere accetterebbe. In qualsiasi caso sta coppia si lascerà perché aveva ragione l'altro".

Nel bel mezzo della puntata, si scatenano consigli e supposizioni. "Morena non guardare più i numeri che vedi in cielo. Sara l’effetto di qualche spritz di troppo", "Era chiaro che non c'erano i 100mila, il dottore ha fatto aprire 3 pacchi alla fine e non ha offerto il cambio finale", "Allora diciamo che il Doc è stato st***zo a farle chiamare alla fine 3 pacchi e lei molto fortunata a non trovare i 100mila", "Oddio non c’ha niente. Dai sono contenta, lei poverina si è messa a piangere 2 volte", "Da come erano partiti è andata bene. Potevano comunque tornare a casa con 5 euro". "Hanno fatto bene oppure no? Intanto tornano a casa con 25.000 euro sicuri". E si traggono le conclusioni: "Ed il dottore anche stasera ha risparmiato 75.000 euro".