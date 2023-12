Tre e lode in semifinale a Reazione a catena, "un grappolo di emorroidi"

29 dicembre 2023 a

a

a

Le Tre e lode vincono la sfida contro i Tre puntini e approdano alle semifinali del Torneo dei campioni, lo speciale di fine stagione di Reazione a catena, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. In studio si sfidano i protagonisti di tutto l'anno, classificati per numero di puntate e per montepremi vinto. Ora largo al weekend delle semifinali, attesissime. E i telespettatori, da casa, sembrano già caldi e pronti alle polemiche esplosive.

Le tre professoresse arrivano all'Ultima catena con il montepremi intatto, 135mila euro, ma purtroppo per loro non riescono a indovinare. In compenso guadagnano (si fa per dire) un bel pieno di critiche su X, l'ex Twitter, dove non sembrano godere di molti estimatori. "Vabbè almeno non hanno vinto", festeggia un appassionato. "La parola è banalissima, non possono perdere così", replica un altro, con riferimento all'ultima parola, "competente", che andava abbinata a "foro".

Reazione a catena, "ma che ca**o era?": si scatena la bufera | Guarda

"Per fortuna le 3 simpatiche come un grappolo di emorroidi, hanno sbagliato la parola finale!", scrive con scarsa eleganza un utente. Per le Tre e lode è una slavina: "Contenta che non abbiano vinto!", "Ma come si fa ad essere così sfacciati? Mancavano solo le parole già scritte, solo da leggere", "Eccoci con l'ennesima furto di queste tre che hanno ogni volta parole facili rispetto agli avversari che meritavano molto di più di passare il turno. Ovviamente a loro nessuna ammonizione". Last but not least, lo sfottò: "Arrivate con tutti i 135.00 euro perché vi abbiamo proposto la catena della Chicco, come sempre"