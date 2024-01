Ciao Darwin, Bonolis sbotta: "Dove caz***o sta?"

13 gennaio 2024 a

"Dov'è? Da dove esce? Dove caz***o sta?". Paolo Bonolis perde le staffe a Ciao Darwin, e sia che si tratti di una gag studiata a tavolino sia che autori e regia si siano divertiti a giocare uno scherzetto al conduttore dello show di Rai 1, il siparietto è decisamente divertente.

Protagonista della scena è il compianto Emilio Contaldo, volto noto del programma di Bonolis scomparso l'anno scorso, subito dopo la fine delle registrazioni di questa ultima stagione. Il simpatico ospite è apparso in studio nascondendosi alle spalle di Bonolis, che girato verso le quinte non si accorge di nulla. Il conduttore romano, infatti, si aspettava l'ingresso del sodale Luca Laurenti, ma al posto del Maestro ecco appunto il signor Emilio, silenzioso e sorridente. In sovrimpressione la regia manda la scritta "non doveva andare così", quasi a scusarsi con il pubblico a casa.

Bonolis, a quel punto, decide di far ripetere la scena, quasi un esperimento di televisione nella televisione. Anche nel secondo caso, però, esce Certaldo al posto di Laurenti e Bonolis si spazientisce, invitando l'ospite a stargli davanti e non dietro, guardando dritto in camera. Arriva quindi anche il rimbrotto di Laurenti: "Non hai capito un caz***o". La gag prevedeva poi un numero di magia, decisamente non andato a buon fine. Ed è a quel punto che la situazione degenera: Certaldo esce di scena coperto da un telo, e Bonolis si scusa: "Non so se ridere o piangere. Chiedo scusa".