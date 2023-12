Ciao Darwin, la foto di Madre Natura dietro le quinte: un caso

10 dicembre 2023 a

Colpo di scena a Ciao Darwin. I telespettatori più affezionati allo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, giunto alla nona e quasi sicuramente ultima edizione, sa che tra i momenti più attesi c'è l'ingresso in studio della nuova Madre Natura.



Una tradizione di lunga data: la giunonica ragazza-copertina cambia quasi a ogni puntata ed è uno dei punti fermi della trasmissione che spesso flirta con il trash. Motivo, quest'ultimo, per il quale poche settimane fa ha fatto gridare addirittura al "patriarcato" dalle pagine di Repubblica, una indignazione (esagerata) figlia del clima pesantissimo dopo il dramma di Giulia Cecchettin che ha coinciso con l'esordio del programma.

Questa volta il ruolo piuttosto discinto è toccato ad Andreea Sasu, bellezza mediterranea decisamente esplosiva. E qualcuno sarà saltato sulla sedia o più probabilmente sul divano, perché a differenza delle due modelle che l'hanno preceduta in stagione la mora maggiorata non è proprio una estranea al mondo del gossip e del jet set.

Per presiedere alla sfida "sociale" tra lavoratori (capitanati dall'ex velina di Striscia la notizia Cristina Quaranta) e influencer (guidati da Soleil Sorge, prezzemolina dei reality Mediaset oltre che star di Instagram), gli autori hanno infatti scelto l'ex di Andrea Iannone. Trentatre anni, nata in Romania ma da 10 anni milanese d'adozione, Andreea infatti aveva sostituito niente meno che Belen Rodriguez nel cuore dell'ex pilota italiano di MotoGp (oggi fidanzato con un'altra bellissima vip, la popstar Elodie).

Dopo la fine della love story con il motociclista, la Sasu ha fatto parlare di sé anche per la relazione con l'ex calciatore di Milan, Sampdoria e Fiorentina Riccardo Saponara e con lo stilista superstar Philippe Plein. Insomma, riflettori, serate di gala e paparazzate nel suo passato recente hanno abbondato. Non solo, nel suo curriculum professionale si segnala anche già una esperienza televisiva, proprio a Mediaset, come tentatrice a Temptation Island.

Su Instagram, Andreea ha pubblicato qualche conturbante foto nel backstage di Ciao Darwin e un follower, un po' malizioso, ha subito commentato: "Sei bella ma non sei proprio tutta madre natura in alto? Lì c'è madre chirurgo".