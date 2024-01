Uomini e Donne, De Filippi gela Barbara: "Puoi dire che è vivo a uno di 70 anni?"

29 gennaio 2024 a

Si scaldano gli animi a Uomini e Donne, l'intramontabile programma del pomeriggio in onda su Canale 5 e condotto, ovviamente, da Maria De Filippi. Al centro dello studio si ritrovano Orfeo e Barbara De Santi, che recentemente si sono frequentati, uscendo insieme. Il Cavaliere, in passato, uscì anche con Gemma Galgani, su cui fece breccia. Da par suo, Barbara ha scelto di frequentarlo perché Orfeo ha 70 anni, ma non li dimostra affatto.

Nel corso della puntata, ecco che Barbara parlando di Orfeo afferma: "È un uomo sveglio, vivo". Parole che fanno scattare la De Filippi, che interviene in modo netto: "Ma Barbara... puoi dire è vivo a uno di 70 anni?". Parole che hanno spinto la Dama a scusarsi, affermando di aver sbagliato termine, poiché il suo intento era elogiarlo.

Dunque, ecco che interviene anche Gemma Galgani, la quale per ovvie ragioni non riesce a digerire le immagini di Barbara e Orfeo fianco a fianco, dunque fuori a cena, un'uscita nel corso della quale il feeling è stato innegabile. La Galgani farfuglia qualcosa, un poco stizzita, dunque interviene ancora la conduttrice per rivelare quali fossero state le sue parole: "Gemma sta chiedendo se c'è spazio anche per lei". La risposta di Orfeo? Negativa: vuole dare l'esclusiva delle sue attenzioni a Barbara. Gemma insomma resta con un pugno di mosche, il tutto per la soddisfazione dell'eterna rivale, Tina Cipollari, che alla fine della scorsa puntata aveva espresso il suo apprezzamento a Orfeo.