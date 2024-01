Uomini e Donne, De Filippi senza precedenti: "Non hai più 20 anni! Non troverai mai un uomo", chi demolisce

30 gennaio 2024 a

Uno sfogo, quello di Maria De Filippi, che scuote Uomini e Donne, lo storico format di Canale 5. Il tutto è avvenuto nel corso della puntata di martedì 30 gennaio del seguitissimo dating show. Ma procediamo con ordine.

Al centro dello studio ecco Tiziana e Antonio, freschi dell'uscita di coppia degli ultimi giorni. Un'uscita piacevole, ma la Dama ha ammesso che non è scattata la scintilla, oltre ad aggiungere qualche critica nei confronti del cavaliere: "Lui ha detto che mi raggiungeva dopo cena e a me non è piaciuto perché non mi ha dedicato attenzioni. Comunque non mi è scattato", ha ammesso Tiziana.

A stretto giro, ecco l'intervento di Aurora Tropea, che si schiera al fianco di Tiziana. Ed è stato l'intervento della Tropea a far scattare la proverbiale mosca al naso alla De Filippi, che non ha nascosto di non comprendere quale fosse il loro ragionamento, per poi aggiungere di aver cominciato a comprendere perché non riescano a trovare la loro dolce metà.

"Voi non troverete mai un fidanzato - ha tuonato la De Filippi -. Io sto iniziando ad avere quella impressione". Parole accolte da un applauso fragoroso del pubblico in studio. Da par suo, con un filo di imbarazzo, Aurora ha replicato ricordando alla De Filippi che sarebbe stata la prima volta in cui si lamentava dell'atteggiamento di un Cavaliere. Maria De Filippi, dunque, ha spiegato di non avercela con lei, salvo poi aggiungere riferendosi alle dame della trasmissione: "Non parlo di te, ma in generale. Se arriva un uomo e dici che ha sbagliato a non venire a cena. Mamma mia che pesantezza. Ma lasciateli vivere ogni tanto", ha concluso la De Filippi. E giù altri applausi dello studio. Le dame hanno stufato?

"Con tutto il rispetto non avete più vent’anni. Vi rapportate con persone di 40 anni che hanno una loro vita, delle abitudini, una storia. E questo fa parte della persona", ha ulterioremente rincarato la dose e concluso Maria De Filippi.