L'Eredità, disastro di Francesca: "Cesare?". Anche Liorni senza parole

10 febbraio 2024 a

a

a

Piace a tantissimi, Francesca, ma stavolta la concorrente de L'Eredità e rivale del campione Giuseppe cade clamorosamente nella prova dei 100 secondi, quella che precede la Ghigliottina. Alla fine, ad arrivare all'atto finale è proprio Giuseppe, che centra il bersaglio grossissimo con... "centro", la parola giusta che gli fa portare a casa la bellezza di 90mila euro.

Su X, l'ex Twitter, scatta la rivolta dei telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni: "Se sto gioco non è truccato, io sono il Papa!", "Speriamo che almeno abbandoni il gioco!! Questo s'è portato a casa 175.00 euro pur essendo guidato più dal c***o che dalla preparazione ma tant'è", "Comunque Giuseppe più c***o che sentimento. Oggi era facilissima e lui è arrivato li solo per una clamorosa sculata! Uffff".

"Cile", una tremenda gaffe a L'Eredità: Letizia la paga carissima

In tanti contestano, ancora una volta, il regolamento dei 100 secondi che risulta poco chiaro. "Continuo a ripetere che questo gioco è ingiusto. Lei (Francesca, ndr) ha risposto ad un botto di domande, lui solo ad una e ci va comunque lui! Non è giusto". Tuttavia, è diventata virale la tremenda gaffe di Francesca che di fatto ha compromesso la sua rincorsa alla Ghigliottina. "Ghigliottinisti in cerca di quattrini. 'Quale imperatore fu incoronato la notte di Natale dell’anno 800?'. Risposta: 'Cesare'. Magnifico. La scuola italiana", sottolinea impietoso un telespettatore sottolineando la risposta sbagliata di Francesca. Ad approfittarne è Giuseppe, che azzecca subito la risposta corretta: "Carlo Magno". "Cesare incoronato nell'800 dc... Quoque tu, Francesca? Resta il fatto che questo gioco che precede la Ghigliottina è imbarazzante". "Vabbè Cesare daiiiii"

"Francesca non ha osato". L'Eredità, gli autori hanno fregato la campionessa?

C'è però chi non molla e la difende a spada tratta, nonostante tutto: "Francesca è stata bravissima e invece si trova l'altro alla Ghigliottina. Mah!!!", "Ancora Giuseppe dopo un gioco iniquo", "Francesca te prego batti sto saccente con la barbetta", "Ma ho notato soltanto io che mancavano otto secondi e Liorni per fare la domanda a Giuseppe ne ha impiegati 7?",