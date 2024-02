Domenica In, la faccia di Andrea Delogu: "La cazz***a della Venier su Annalisa"

11 febbraio 2024 a

Momenti di grosso imbarazzo a Domenica In, con la gaffe di Mara Venier davanti alla sua ospite Annalisa che non è sfuggita ai telespettatori che hanno seguito lo speciale Sanremo su X. "Andrea Delogu - scrive una telespettatrice rivolgendosi alla rossa conduttrice, anche lei ospite del salotto di Rai 1 per una giornata trasferitosi all'Ariston -, grazie per aver dissentito con le tue espressioni alla caz***a di Mara su Annalisa. Grave dire che non si immaginava avesse tutto questo talento".

Pochi secondi prima, la padrona di casa, nel tentativo di celebrare la cantante savonese arrivata terza al Festival con Sinceramente, si era detta sbalordita per il "salto" compiuto negli ultimi due anni, sia dal punto di vista del look che delle scelte di carriera. Di fatto, appunto, quasi una ammissione di poca fiducia nelle qualità artistiche della ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Proprio la Delogu, ascoltando le parole un po' equivoche della Venier, ha fatto una smorfia piuttosto inequivocabile.

Altra mezza gaffe quando Luca Tommassini, celebre coreografo, tra i tanti ospiti sul palco si è lanciato in una battutaccia che la Venier ha faticato a cogliere. Insieme ad Annalisa, sulle note di Mon amour, hanno improvvisato un'esibizione Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, coppia comica diventata un tormentone en travesti a Tale e quale show. E Tommassini, perfido, ha commentato: "Belle Paola e Chiara alle tue spalle", alludendo proprio ai due comici e alle sorelle viste al Festival nella serata delle cover a fianco dei Ricchi e Poveri. Fortunatamente, Zia Mara si è lasciata sfuggire l'ironia un po' fuori luogo ed è stato lo stesso Tommassini, leggermente imbarazzato, a glissare. Sorvoliamo.