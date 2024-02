Mahmood a Domenica In, "Perdi i pantaloni", "niente mutande"

11 febbraio 2024 a

Una Mara Venier particolarmente pimpante quella che a Domenica In ospita i concorrenti di Sanremo in una no-stop post-finale del Festival. La maratona ha visto sfilare tutti i protagonisti sul palco dell'Ariston, da Angelina Mango vincitrice a Geolier secondo (tra mille polemiche e sospetti), da Annalisa ai più "politicizzati" Ghali e Dargen D'Amico.

Zia Mara ha apprezzato tutti, regalando complimenti a destra e a manca, ma con particolare attenzione per Ghali e Mahmood. Proprio quest'ultimo, entrato in scena con vistoso, eccentrico pellicciotto e pantaloni a vita bassissima, è stato subito redarguito: "Ma i pantaloni! Perdi le braghe!". Il rapper milanese di origini sarde ed egiziane ha fatto finta di niente, anzi mostrandosi al pubblico con voluttà. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni lo stuzzicano: "Ma quante mutande hai?", e l'autore di Tuta gold ci scherza su malizioso: "Niente mutande".

L'ospitata prosegue nel segno della malizia e quando Mahmood canta il suo ultimo pezzo (rigorosamente in playback, come tutti i reduci) la Venier gli si piazza alle spalle, sorrisino stampato in faccia e smartphone in mano. Sta girando un video al Lato B del 31enne, con la promessa di pubblicare tutto tra le proprie story su Instagram.

E qui si scatenano i telespettatori su X. "Mahmood risponde sempre con gentilezza ma secondo me in un paio di occasioni si è visto dallo sguardo che era irritato... ma con la Bonaccorti non tanto con Mara", "Sono ferma a Mahmood, è ipnotizzante sto ragazzo. Bello da togliere il fiato, bravo di più".

"La Venier ha ritenuto f***go piazzarsi dietro Mahmood per riprenderlo mentre cantava perché aveva i pantaloni molto bassi. E le domande son state solo sul look e su quanto fosse sexy... mah", "Mahmood è un fuoriclasse mi dispiace, ogni esibizione è superiore", "È stato un signore Mahmood a non mandarla a cag***e mentre lo filmava. Che schifo che delusione". Addirittura?

