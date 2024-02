Affari Tuoi, la premonizione rovina Patrizia: come si brucia 100mila euro, gelo in studio

24 febbraio 2024 a

a

a

Che beffa, ad Affari Tuoi. Siamo ovviamente al gioco dei pacchi, il format condotto da Amadeus su Rai 1, ogni sera dopo il Tg1, il game-show che in Italia spopola, raggranellando ogni sera milioni di telespettatori. E nella puntata di venerdì 23 febbraio, appunto, la beffa è stata clamorosa.

A cimentarsi con pacchi e fortuna era Patrizia da Cassino, in rappresentanza del Lazio ed accompagnata dalla figlia Melania. Le due partono al galoppo, rifiutando anche una prima offerta del Dottore da ben 31mila euro. Quindi il rifiuto dell'offerta da 17mila euro e una terza offerta, da 25mila euro e con un solo tiro a disposizione, che le fa tentennare. Patrizia infatti afferma: "Io non li ho mai visti questi soldi, faccio tanti sacrifici con due figli".

Eppure, restano a disposizione tre pacchi rossi. E insomma con un solo tiro vale la pena tentare l'azzardo: peccato che si apra un altro pacco rosso, quello da 30mila euro. Eppure restavano ancora in gioco tre cifre pesantissime: 50, 75 e 100mila euro, oltre a un pacco di salvataggio da 10mila euro. Certo, era possibile anche tornare a casa a mani vuote.

Affari tuoi, rivolta-choc contro Fiorenzo: "La falsità e l'idiozia di questo signore"

Si arriva così alla quarta offerta del Dottore, sempre più sornione: sul piatto tre tiri in cambio di un pacco. Melania spinge la mamma ad accettare. E quest'ultima: "Mio figlio a casa ha detto non chiamare i numero 9. Non chiamare mai il 9". E così chiama il 17, scelta giustissima: conteneva soltanto 5 euro.

Il finale però è amarissimo. Restano tre tiri: col primo si brucia il pacco da 50mila euro, poi il rifiuto all'offerta del Dottore che da 35mila euro, quindi il pacco numero 10, ossia il giorno in cui il figlio di Melania è uscito dall'ospedale. Buona ragione per rifiutare l'offerta. E mamma Patrizia affronta il destino, ossia il pacco finale. Risultato? 10mila euro. Insomma, la premonizione del figlio sul numero 9 ha aiutato le due ad evitare la disfatta, però resta l'amaro in bocca. Poteva andare molto meglio, potevano portarsi a casa 100mila euro. E soprattutto avrebbero potuto accettare i 35k messi sul piatto dal Dottore.