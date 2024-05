Ivana Spagna a Domenica In, travolta: "Più dignitoso ritirarsi"

05 maggio 2024 a

A Domenica In c'è anche Ivana Spagna. Anzi, Ivena Spegna come simpaticamente la annuncia Lino Banfi. A 69 anni, la cantante diventata famosissima nel mondo negli Anni 80 con la super hit Easy Lady si presenta in studio per presentare la sua nuova canzone, Sarà bellissimo. La signora si conferma in grandissima forma, e sui social è delirio di commenti.

"Bellissima la canzone di Spagna", scrive un fan su X, l'ex Twitter. I tanti telespettatori che seguono la trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier commentano la puntata in tempo reale e si scatenano. C'è chi si complimenta con Ivana, che anche negli anni 90 ha fatto centro con brani come Il cerchio della vita (la versione italiana del brano cantato da Elton John nella colonna sonora del kolossal Disney Il re leone del 1995) e Gente come noi, altro successone.

Ma c'è anche ci la punge, talvolta con immotivata cattiveria: "A volte è più dignitoso ritirarsi, piuttosto che per Spagna proporre cose come questa", "A Ivana Spagna voglio molto bene, ho ballato tante sue canzoni e mi piace la sua forza e la sua carriera per come è riuscita ad affermarsi. Premesso questo, io non penso sia il caso che vada in tv con un viso in queste condizioni. Non è giusto per lei".