Chiambretti imbarazza la Fagnani con una foto di Mentana: "Non riesco a guardare"

E se la vera “belva” fosse Piero Chiambretti? L’ex Pierino la peste è tornato in Rai con un programma tutto suo oltre 20 anni dopo il cult Chiambretti c’è e le esperienze a La7 (Markette) e a Mediaset (da Chiambretti Night a #CR4).

La grande attesa per il nuovo Donne su un orlo di una crisi di nervi, in onda su Rai 3 alle 21.20, dopo un avvio un po’ incerto e interlocutorio è stata finalmente ripagata. L’ultimo appuntamento, martedì sera, ha infatti registrato ascolti in crescita con 639.000 telespettatori per il 3,8% di share, un salto notevole rispetto alla settimana precedente (481mila telespettatori e 2,8% di share).

Il merito è anche di Francesca Fagnani, la donna dietro l’exploit di Belve su Rai 2. E per una volta, la giornalista è apparsa davvero simpaticamente in difficoltà con il padrone di casa capace di metterla sotto torchio. Un esempio? Il siparietto sulla vita sentimentale di Lady Mentana: «C’era una volta una belva che incontrò un principe azzurro...», e sullo schermo in studio ecco il fotomontaggio del direttore del TgLa7 in versione fiabesca. «Non riesco a guardare- balbetta la Fagnani, ridendo -. Posso non guardare?».