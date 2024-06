Isola dei famosi, Luxuria piange in diretta: il crollo nervoso

06 giugno 2024 a

E' Aras Senol, il Cetin della soap "Terra Amara", ad aver vinto l'ultima edizione dell'Isola dei famosi su Canale 5. La finale del reality show condotto da Vladimir Luxuria è andata in onda ieri in prima serata ed è stata ricca di sfide ed emozioni. Una delle prime a commuoversi è stata l'inviata in Honduras, Elenoire Casalegno, che ha ammesso che sentirà la mancanza di quel posto.

Poi, ecco la presentazione dei cinque finalisti a cui si è aggiunto anche il naufrago Samuel Peron, il sesto finalista "segreto". Il primo eliminato è stato Edoardo Franco; dopo di lui Artur e Alvina. Sul podio, quindi, sono rimasti Stoppa, Aras e Samuel. La conduttrice, a quel punto, ha fatto i primi ringraziamenti: "Questa è la prima volta che conduco un programma così importante". Una emozione legata forse anche alle sibilline parole dell'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che poche ore prima aveva ammesso, riguardo alla cosiddetta tv trash: "Il lavoro fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, hanno fatto un ottimo lavoro. Il lavoro fatto sull'Isola dei Famosi non mi soddisfa". Molti le hanno lette come una stroncatura per Luxuria e gli autori.





Un altro televoto ha poi eliminato Edoardo Stoppa, lasciando quindi Aras e Samuel a contendersi il primo posto. A trionfare è stato l'attore col 69% dei voti. Quando la Luxuria gli ha chiesto a chi avrebbe devoluto metà del montepremi, lui ha risposto dicendo di voler fare la donazione alla fondazione di Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo uccisa dall'ex. Alla fine, la conduttrice ha salutato tutti non trattenendo le lacrime: "Per me questa esperienza è stata bellissima, grazie a tutti voi".